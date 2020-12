Coronavirus Covid-19: Commissione europea lancia app Re-open Eu per aggiornamenti su regole, viaggi sicurezza in Europa

Si chiama “Re-open Eu” l’app mobile che la Commissione ha lanciato sull’onda del successo della omonima piattaforma internet, “visitata quasi 8 milioni di volte dal suo lancio a metà giugno”. Come sul sito, anche attraverso l’app si possono ottenere “informazioni complete e aggiornate sulla situazione sanitaria, sulla sicurezza e sulle misure di viaggio in tutti gli Stati membri dell’Ue, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera: norme nazionali sulle quarantene, requisiti riguardo ai test e sulle app di tracciamento dei contatti sono disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell’Ue. I dati pubblicati sono verificati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dagli Stati membri. Il sito e l’app sono la risposta della Commissione al bisogno dei cittadini di “viaggiare in sicurezza, nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie”.