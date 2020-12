Agenda 2030: Asvis, domani presentazione online del Rapporto “I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”

Per la prima volta, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) presenta una analisi sulla sostenibilità dei territori. L’evento di lancio del rapporto “I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile” si terrà online domani alle 11.

Con la redazione di questo documento, si legge in un comunicato, l’Asvis “mette a disposizione dei decisori e del pubblico in generale uno strumento che, attraverso indicatori statistici elementari e compositi, misura e analizza il posizionamento di regioni, province e città metropolitane, delle aree urbane e dei comuni, rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Il Rapporto rappresenta una modalità innovativa per comprendere se e in che misura le diverse aree del Paese si stanno muovendo su un sentiero orientato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, a soli 10 anni dalla scadenza fissata dal piano d’azione delle Nazioni unite, firmato da 193 Paesi, Italia compresa”.

Il testo arricchisce e integra l’analisi condotta nel Rapporto Asvis 2020 pubblicato l’8 ottobre in occasione della conclusione del Festival dello sviluppo sostenibile e intende stimolare quel processo di “territorializzazione dell’Agenda 2030” suggerito da Onu, Ocse e Commissione europea, proprio mentre il Governo sta elaborando il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) da finanziare con i fondi del Next Generation Eu e si sta predisponendo l’accordo di partneriato per i fondi europei destinati ai diversi territori italiani.

Nel Rapporto anche un’analisi delle disuguaglianze territoriali in Italia, con particolare attenzione al Sud e alle aree interne, le proposte elaborate da Asvis alla luce delle linee guida del Pnrr per indirizzare il percorso di ripresa in una logica di sviluppo sostenibile, casi concreti di buone pratiche messe in campo da attori istituzionali e non.

L’evento di presentazione vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Tra questi Roberto Fico, presidente Camera dei deputati; Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito web dell’Alleanza e sulla pagina Facebook.