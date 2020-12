Papa Francesco: Angelus, saluta i bambini e le famiglie per la benedizione dei “Bambinelli”

(Foto Vatican Media/SIR)

Al termine dell’Angelus di ieri, il Papa ha rivolto un saluto speciale ai bambini e alle famiglie di Roma, radunatisi in piazza San Pietro in occasione della benedizione dei Bambinelli, appuntamento organizzato dal Centro oratori romani (Cor). “Quest’anno siete qui in pochi a causa della pandemia, ma so che tanti bambini e ragazzi sono radunati negli oratori e nelle loro case e ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione”, ha detto Francesco: “A ciascuno rivolgo il mio saluto e benedico le statuine di Gesù, che verranno collocate nel presepe, segno di speranza e di gioia”. “Quando pregherete a casa, davanti al presepe con i vostri familiari, lasciatevi attirare dalla tenerezza di Gesù Bambino, nato povero e fragile in mezzo a noi, per darci il suo amore”, l’invito del Santo Padre.