Papa Francesco: ricevuta in udienza la presidente della Slovacchia

(Foto Vatican Media/SIR)

Oggi il Papa ha ricevuto in udienza la presidente della Repubblica Slovacca, Zuzana Čaputová, la quale, successivamente, si è incontrata con mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.

“Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – si è espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti, con l’auspicio che possano ulteriormente rafforzarsi nell’ambito dell’educazione, nonché per il ruolo della Chiesa nella società”. Sono stati quindi trattati “alcuni temi di mutuo interesse, come l’impatto della pandemia da Covid-19, la giustizia sociale e la salvaguardia del creato”. Infine, ci si è soffermati “su alcune tematiche di carattere regionale e internazionale, quali la sicurezza, le migrazioni e l’impegno a livello multilaterale per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, con particolare attenzione alle sfide del presente e del futuro dell’Europa”.