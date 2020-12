Papa in Iraq: vescovi cattolici, “la visita di Francesco un bene per il Paese”

Si sono riuniti, l’11 dicembre a Baghdad, nella sede del Patriarcato caldeo, i vescovi cattolici iracheni, sotto la presidenza del card. Louis Raphael Sako. Presente anche il nunzio apostolico in Iraq, mons. Mitja Leskovar. Aprendo i lavori il patriarca Sako ha ricordato l’importanza della visita in Iraq a marzo 2021 di Papa Francesco e della necessità di prepararla al meglio “per il bene dell’Iraq stesso”. Dal cardinale è giunta anche l’esortazione a “rafforzare i rapporti tra i vescovi, assumere le responsabilità per sostenere e migliorare le attività e le organizzazioni della Chiesa per essere all’altezza delle sfide che ci attendono”. Invito ribadito anche dal nunzio Leskovar nel suo saluto. Tra le decisioni assunte dall’assemblea dei vescovi anche la nomina del vicario patriarcale, mons. Robert Jarjis, alla Caritas Iraq coadiuvato dal direttore Nabil Avram.