Ecumenismo: Perugia, il Centro San Martino propone un ciclo di appuntamenti online su “Il vescovo e l’unità dei cristiani”

È dedicato a “Il vescovo e l’unità dei cristiani: vademecum ecumenico” il ciclo di appuntamenti formativi promossi dal Centro ecumenico ed universitario “San Martino” di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria per il coronavirus Covid-19, le attività proseguono in modalità online. “Il vescovo e l’unità dei cristiani: vademecum ecumenico”, spiega Annarita Caponera, presidente del Centro “San Martino”, è “un testo che aggiorna e attualizza la necessità dell’impegno per l’unità dei cristiani in ogni Chiesa locale a partire dal ministero del vescovo fino a tutti i fedeli”.

Da oggi, 14 dicembre, è disponibile online il primo appuntamento, mentre il secondo lo sarà da lunedì 21 dicembre e i successivi, sempre di lunedì, si terranno dopo le vacanze natalizie.

“La prima iniziativa formativa, consistente in sette brevi conversazioni-pillole di 7/8 minuti settimanali, relativa alle parole chiave dell’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco”, sottolinea Caponera, “ha avuto un buon riscontro di pubblico e di visualizzazioni di coloro che si sono collegati tramite piattaforme Youtube e Facebook”. “Questa modalità della rete, nonostante l’impossibilità di riunirsi in presenza, ha permesso di allargare la platea degli utenti raggiungendo in media più di cento persone che hanno dimostrato di apprezzare questa nuova forma di comunicazione e di servizio svolto dal Centro ‘San Martino’”, conclude la presidente.