Parlamento Ue: in plenaria la risposta al Covid, la strategia europea per le vaccinazioni, Brexit e futuri rapporti con il Regno Unito

Il punto su Europa e Covid, gli esiti del Consiglio europeo che ha dato il via libera al bilancio pluriennale e al Recovery Plan, la consegna del Premio Sacharov: sono tra i punti nell’agenda della plenaria dell’Europarlamento che si svolge da oggi al 18 dicembre. Per l’apertura dei lavori il presidente David Sassoli si recherà a Strasburgo, dove fra l’altro incontrerà la sindaca, Jeanne Barseghian, e il segretario di Stato francese per gli affari europei, Clément Beaune. La plenaria si terrà però a Bruxelles oppure – a scelta dei singoli deputati – in videoconferenza. Tra i temi in discussione oggi figurano anche una nuova strategia per le Pmi, l’Anno europeo delle ferrovie, l’implementazione del regolamento Dublino III, la direttiva sui rimpatri. Domani all’ordine del giorno appaiono la legislazione sulle acque destinate al consumo umano, ReactEu – risorse aggiuntive nel contesto della pandemia Covid-19, le regole transitorie per i finanziamenti agricoli e gli aiuti ai produttori. Mercoledì sarà la volta delle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 10-11 dicembre, la strategia Ue sulla sicurezza, quella sulla vaccinazione da Covid-19. A metà giornata l’assegnazione del premio Sacharov per la libertà di pensiero e la democrazia all’opposizione bielorussa. Infine il tema forte di venerdì sarà il Brexit con i futuri rapporti Ue-Regno Unito.