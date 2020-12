Padre Riccardo Lombardi: Mondo Migliore, “protagonista di una delle pagine più dense della storia della Chiesa”. In serata evento su Zoom per ricordarlo

“Oggi, 14 dicembre di quarantuno anni fa moriva padre Riccardo Lombardi, gesuita, protagonista di una delle pagine più dense della storia della Chiesa (e non solo) della seconda metà del XX secolo”. Così il Movimento per un Mondo Migliore ricorda, in una nota, la figura del suo fondatore. In tutto il mondo i vari gruppi si riuniranno, in modalità online, per ricordare padre Lombardi con momenti di preghiera e di riflessione tra i membri. “Sarà l’occasione per un confronto su questa figura”, prosegue la nota. Il gruppo italiano si ritroverà su Zoom questa sera con il direttore italiano e p. Federico Lombardi, nipote del fondatore del Movimento per un Mondo Migliore che oggi, riconosciuto come associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio, conta circa 600 membri ed è presente in 37 Paesi del mondo. Un movimento intervocazionale formato da gruppi locali organizzati in aree geografiche ognuno con un Coordinatore e una Équipe di coordinamento.