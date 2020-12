Solidarietà: “Non dalla guerra”, campagne a favore di Yemen e Giordania

Anche “Non dalla guerra”, associazione giovanile impegnata nel volontariato in Medio Oriente, aderisce alla campagna di Oxfam Italia “Incarta il presente, regala un futuro”, per il dispiego di aiuti umanitari in Yemen. “Il Paese – affermano da ‘Non dalla guerra’ – è dilaniato da anni da una sanguinosa guerra civile, a cui l’Italia tristemente contribuisce per mezzo della vendita di armi all’Arabia Saudita. L’arrivo della pandemia non ha fatto altro che aggravare le condizioni di una popolazione sfollata e vulnerabile”. Lo sforzo di Oxfam è inviare in Yemen recipienti per l’acqua pronti a soddisfare il fabbisogno di interi nuclei famigliari e bustine “water maker” per purificare l’acqua, con l’aggiunta di kit-igienico sanitari. Fino al 24 dicembre i volontari di “Non dalla guerra” saranno da Coin Vicenza per incartare i regali e raccogliere fondi per fornire kit igienico-sanitari e portare acqua e aiuti nelle aree di emergenza dello Yemen. L’associazione è già impegnata in un’altra campagna, questa volta in Giordania con il progetto “Vicini di banco – Ripartiamo dalla scuola” rivolto ai bambini rifugiati siriani, iracheni e giordani che sono privati del diritto all’istruzione. La campagna vuole contribuire al pagamento delle rette scolastiche. “In un Paese che ospita quasi 3 milioni di profughi su oltre 9 milioni di abitanti – spiegano dall’associazione vicentina – dove le risorse idriche sono tra le più scarse al mondo e dove vi è una profonda instabilità socio-economica, l’accesso alla scuola pubblica è fortemente compromesso”. Venerdì 18 dicembre, dalle 20 su Zoom, “Non dalla guerra” terrà l’ultima assemblea del 2020.