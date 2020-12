Televisione: “Natale in casa Cupiello” torna su Rai Uno con Sergio Castellitto. Coletta, “nell’opera di De Filippo c’è tutto”

“Questa è la Rai Uno che vorrei sempre”. Così ha esordito il direttore di Rai Uno Stefano Coletta presentando oggi, 14 dicembre, in una conferenza stampa on line il film evento “Natale in casa Cupiello”, un omaggio per i 120 anni dalla nascita di Eduardo De Filippo e i 90 dalla prima rappresentazione della commedia.

Un film che fonde cinema e teatro, con alla regia Edoardo De Angelis e come interpreti Sergio Castellitto, Marina Confalone, Pina Turco, Adriano Pantaleo e Alessio Lapice. La messa in onda evento è prevista per martedì 22 dicembre in prima serata. “Il regista De Angelis – ha spiegato Coletta – e gli attori hanno avuto la capacità di tenere alto il tirante emotivo del racconto. Dentro l’opera di Eduardo De Filippo c’è tutto, amore, poetica; è un racconto dalla veste comica ma spietato. Occupa un posto centrale la dimensione della famiglia”.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il nuovo direttore di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che ha dichiarato: “Un grande classico, un regalo per tutti gli italiani. Una sfida da servizio pubblico portare in televisione nel prime time di Rai Uno il teatro e in particolare il teatro di Eduardo. E insieme la sfida sul piano del linguaggio, un lavoro affidato al regista Edoardo De Angelis che non solo conosce Napoli ma ha dato prova di essere una delle voci più originali del cinema italiano”.

A produrre il film insieme a Rai Fiction è Picomedia. Roberto Sessa ha affermato: “Si tratta di una sfida nata due anni fa, da un dibattito nato al Salone del libro di Torino. Presentando il lavoro fatto dalla Bbc per valorizzare i capolavori di William Shakespeare, ci siamo interrogati su quale autore italiano potesse rappresentare un caso analogo. Il pensiero è andato subito a Eduardo De Filippo. L’incontro poi con il regista De Angelis è stato significativo, con la promessa della partecipazione di Sergio Castellitto”. Concludendo Sessa ha aggiunto che questa versione cinematografica di “Natale in casa Cupiello” è solo il primo atto di una trilogia dedicata a Eduardo insieme a De Angelis e Castellitto.