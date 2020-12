Natale 2020: Acli Roma, domani il card. Turkson presiede la messa al Centro agroalimentare

Domani alle 11, il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, presiederà presso il Car (Centro agroalimentare Roma – via Tenuta del Cavaliere 1, Guidonia) la messa di Natale, promossa dalle Acli di Roma e provincia. Concelebrano mons. Francesco Pesce, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale sociale della diocesi di Roma, e padre Davide Carbonaro, accompagnatore spirituale delle Acli di Roma. Saranno presenti: Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car, e Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia. La celebrazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e verrà trasmessa in streaming live sui canali social delle Acli di Roma.