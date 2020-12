Diocesi: Agrigento, nel pomeriggio mons. Damiano presiede l’ordinazione diaconale di sei seminaristi

Sono sei i seminaristi che nel pomeriggio di oggi verranno ordinati diaconi nella cattedrale di Agrigento. A presiedere la celebrazione, con inizio alle 17, sarà l’arcivescovo coadiutore, mons. Alessandro Damiano. Gli ordinandi, studenti del seminario arcivescovile di Agrigento, sono Giuseppe Licata, Gioacchino La Rocca, Ignazio Bonsignore, Gioacchino Vassallo, Calogero Salli e Antonio Gucciardo.

“Data l’emergenza sanitaria in corso, in ossequio alle disposizioni emanate dalle autorità competenti, alla celebrazione in cattedrale – spiega una nota dell’arcidiocesi – prenderanno parte solo 200 persone individuate per rappresentanza tra i presbiteri, diaconi, religiosi, familiari, autorità e fedeli laici delle comunità di appartenenza”.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Agrigento, sulle frequenze Fm e sui profili social di Radio diocesana Concordia.