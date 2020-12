Venezuela: almeno 14 persone morte in mare nel tentativo di raggiungere Trinidad e Tobago

È di 14 morti accertati e di probabili 5 dispersi il drammatico bilancio dell’ultimo naufragio riguardante i profughi venezuelani che cercano di raggiungere via mare l’arcipelago di Trinidad e Tobago dalle spiagge dello Stato del Sucre. La barca era partita lo scorso 6 dicembre, ma la Guardia costiera di Trinidad e Tobago ha dichiarato di non aver intercettato alcuna imbarcazione.

Il Governo venezuelano ha reso noto di aver trovato nella serata di sabato 11 cadaveri durante una ricognizione dei guardiacosta (quattro uomini, quattro donne e due minori) a circa 7 miglia dalla costa di Güiria. Ieri, direttamente sulla spiaggia, sono stati trovati i corpi senza vita di altre tre persone (due uomini e una donna). Secondo alcuni testimoni, così come riferisce l’Ong Control Ciudadano, erano 19 le persone che si erano imbarcate.