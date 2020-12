Unione europea: 7,9 miliardi al Fondo europeo per la difesa e 7,5 miliardi al programma Europa digitale

La Commissione Ue accoglie “con favore” l’accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Ue sul Fondo europeo per la difesa proposto dalla stessa Commissione nel giugno 2018. “I negoziati di trilogo”, cioè tra le tre istituzioni comunitarie, “si sono conclusi con l’accordo politico, in attesa dell’approvazione finale dei testi giuridici da parte del Parlamento europeo e Consiglio. Questo è il primo programma finanziario pluriennale in assoluto a sostenere la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa nell’Ue. Con il totale concordato di 7,9 miliardi di euro, “circa un terzo finanzierà progetti di ricerca competitivi e collaborativi, in particolare – precisa l’esecutivo – attraverso sovvenzioni e due terzi integreranno gli investimenti degli Stati membri cofinanziando i costi per lo sviluppo delle capacità di difesa”. Sempre oggi la Commissione ha accolto positivamente l’accordo tra Parlamento europeo e gli Stati membri Ue sul primo programma dell’Unione “che mira ad accelerare la ripresa e guidare la trasformazione digitale dell’Europa”. Con un valore di 7,5 miliardi di euro, il programma Europa digitale fa parte del prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione che copre il periodo 2021-2027. Fornirà finanziamenti per progetti in cinque “aree cruciali”: supercalcolo, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, competenze digitali avanzate e “garanzia di un ampio uso delle tecnologie digitali nell’economia e nella società”.