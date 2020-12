Diocesi: mons. Battaglia arcivescovo eletto Napoli. Notai cattolici, “noto per il suo impegno civile, sarà una guida forte” per la città

“Napoli vive un momento di grande difficoltà come tutto il Paese e ha bisogno di una guida forte e vicina al Papa come quella di Domenico Battaglia che certamente saprà seguire le orme di Crescenzo Sepe che in questi anni è stato al fianco dei più deboli stimolando continuamente l’opera delle istituzioni e della società civile”. Lo ha dichiarato il fondatore dell’associazione italiana notai cattolici (Ainc), Roberto Dante Cogliandro. “Anche noi come professionisti nello spirito di Francesco ci siamo aperti ai più deboli andando incontro alla gente e intendiamo continuare a fare il nostro dovere e in questi anni ci siamo impegnati con l’assistenza agli immigrati, nelle carceri e nelle parrocchie per essere al fianco di chi soffre”, aggiunge. “La nomina di Domenico Battaglia, noto per il suo impegno civile, non può che farci piacere e gli garantiamo di essere a lui vicini. Ringraziamo molto il card. Crescenzio Sepe che ha lavorato tantissimo per Napoli e per i napoletani in questi anni”, conclude Cogliandro.