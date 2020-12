Natale 2020: Caritas Casale Monferrato, iniziative per donare un pranzo alle persone più bisognose

“Porta il Natale a casa!”. Questo lo slogan con il quale la Caritas diocesana di Casale Monferrato, in vista delle festività natalizie, ha lanciato le iniziative di solidarietà a sostegno delle persone più in difficoltà. “Ogni anno – spiegano – la Caritas diocesana organizza il giorno di Natale un pranzo per le persone più bisognose e sole della città. Lo scorso anno abbiamo servito 302 commensali con un gruppo di 60 volontari. Quest’anno purtroppo non potrà più essere ‘insieme’, ma non per questo vorremmo rinunciare a far sentire un po’ di vicinanza e calore alle persone con cui ormai da più di 10 anni condividiamo questo giorno di festa”.

Per questo, la Caritas propone di “invitare” un ospite nuovo a pranzo suggerendo di preparare una porzione in più del proprio menù natalizio per poi consegnarla il giorno di Natale al domicilio della persona indicata dai volontari. Una seconda modalità, messa in campo dalla Caritas in collaborazione con alcuni ristoranti cittadini, è quella del “pranzo sospeso”. Presso la sede della Caritas e nei locali convenzionati è possibile acquistare una “gift card”, al costo di 25 euro, del valore equivalente ad un pranzo cucinato da un ristorante aderente all’iniziativa che sarà consegnato dai volontari a casa di una persona bisognosa.

Inoltre, il 24 dicembre, verranno consegnati alle famiglie più in difficoltà della città alcuni pacchi regalo. Maggiori informazioni su www.caritas-casale.it.