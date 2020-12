Natale 2020: Telefono Amico Italia, dalle 10 del 24 alla mezzanotte del 26 dicembre i volontari risponderanno h24 a chi si sente solo

Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che da oltre 50 anni si prende cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate e sostenute, negli ultimi mesi ha registrato un verticale aumento di telefonate e messaggi ai suoi tre servizi di ascolto: chiamate vocali attraverso il numero unico 02 2327 2327, chat attraverso il numero WhatsApp 345 0361628 e mail attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito. Per fronteggiare questa crescita del bisogno di aiuto e potenziare le proprie attività ha lanciato una speciale asta solidale su Charity Stars, che ha visto l’adesione di cantanti, artisti e scrittori. Videochiamate natalizie, libri o cd autografati, una speciale cena per due sono tra le cose messe all’asta.

“L’emergenza Covid-19 ha determinato un forte aumento delle richieste di aiuto: dall’inizio di marzo ad oggi oltre 74mila, il 71% in più rispetto allo scorso anno”, spiega la presidente di Telefono Amico Italia Monica Petra. La maggior parte delle chiamate al numero unico sono arrivate da uomini (61%) con età compresa tra i 36 e i 65 anni (71%), mentre il servizio di ascolto WhatsApp è stato utilizzato prevalentemente da donne (63%) con età compresa tra i 19 e i 35 anni (53%).

“Molte persone – sottolinea la presidente di Telefono Amico Italia – ci contattano per problemi legati all’area del sé, come la solitudine o il bisogno di compagnia (27% del totale delle richieste di aiuto), ma riceviamo anche migliaia di telefonate dalle quali emergono difficoltà legate alle relazioni familiari e amicali, all’inserimento nella società (emarginazione) e a questioni più pratiche, come problemi economici, lavorativi e giuridici. In questo periodo, in particolare, molte persone si sentono smarrite dalle conseguenze di questa emergenza e fanno fatica a gestire i netti cambiamenti della loro quotidianità”.

Per il periodo di Natale Telefono Amico Italia non sospenderà il servizio di ascolto neanche di notte. “Il numero unico 02 2327 2327 solitamente è attivo dalle 10 alle 24 – spiega Petra – ma anche quest’anno, per il settimo anno consecutivo, dalle ore 10 del 24 dicembre alla mezzanotte del 26 dicembre i nostri volontari risponderanno h24 alle chiamate di chi si sente solo, sta male o ha qualche problema che lo tormenta e, a Natale, ha ancora più bisogno di una voce amica”.