Natale 2020: Ac Cerreto Sannita, insieme con la Caritas si distribuiscono pacchi-regalo a famiglie in difficoltà e anziani soli

Anche in questo tempo di Avvento-Natale, il cammino dell’Azione Cattolica diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti non si ferma e non vuole trascurare un territorio in difficoltà per l’emergenza legata al Covid-19. Oltre a momenti puramente associativi, spirituali (quattro incontri on line in preparazione al Natale: oggi con l’Azione Cattolica Ragazzi, domenica 13 e martedì 22 con il settore Giovani insieme alla Pastorale giovanile e venerdì 18 con la lectio unitaria a cura del neo assistente, don Mimmo De Santis), formativi aperti a tutti (come gli appuntamenti con le interviste di “Antivirus – Abitare questo tempo in piedi”, che termineranno lunedì 14 dicembre con don Vito Piccinonna, direttore della Caritas di Bari-Bitonto), l’Ac vuole continuare a farsi presente nell’attenzione ai bisogni concreti. Insieme alla Caritas diocesana, infatti, è stata pensata la realizzazione e la distribuzione di un pacco-regalo a famiglie in difficoltà, anziani soli o persone che stanno vivendo situazioni particolari, contenente generi alimentari, prodotti di bellezza, un libro e un biglietto di auguri o di gentilezza. “Questo – si legge in una nota – proprio perché ‘siamo tutti sulla stessa barca’, come ci ricorda Papa Francesco, ed è necessario mettersi accanto e farsi vicini e compagni di viaggio nella fraternità con mani tese, non lasciando indietro nessuno, soprattutto perché, anche nel grigiore dei momenti più bui, spunta sempre un raggio di sole. Una speranza che arriva quando meno ce l’aspettiamo, va al di là della disperazione e dello sconforto e ha il volto di chi abbiamo accanto e di chi incontriamo lungo il cammino”. È possibile effettuare la raccolta delle AChristmas Box da donare entro sabato 19 dicembre, contattando i cellulari 366 2336100 e 371 4343566.