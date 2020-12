Maltempo: Protezione civile, “temporali, venti forti e mareggiate al Sud”. Allerta arancione in Sicilia, gialla in 7 regioni

“Condizioni di spiccata instabilità atmosferica sono attese sulle regioni centro-meridionali, specie a ridosso dei settori tirrenici e ionici. La perturbazione, accompagnata da venti forti dai quadranti settentrionali su gran parte del sud, porterà precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, interessando in particolar modo Sicilia e Calabria”. Lo si legge in una nota del Dipartimento della Protezione civile, che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. “L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 12 dicembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie settori meridionali – spiega la nota -. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’avviso prevede, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, in estensione dalla mattinata di domani, domenica 13 dicembre, alla Calabria e successivamente, dal pomeriggio, a Puglia e Basilicata orientale, con locali raffiche di burrasca forte, specie sui relativi settori meridionali e ionici. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per domani, domenica 13 dicembre, allerta arancione sui settori settentrionali della Sicilia e allerta gialla sul restante territorio siciliano, oltre che in settori di Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Veneto”.