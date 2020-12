Diocesi: Rossano-Cariati, il 22 dicembre ricordo dell’arcivescovo emerito Andrea Cassone. Messa in cattedrale presieduta da mons. Satriano

Il 22 dicembre ricorre l’anniversario della ordinazione sacerdotale di mons. Andrea Cassone, amato pastore della arcidiocesi di Rossano-Cariati, le cui spoglie riposano nella cattedrale di Maria Santissima Achiropita. In suo ricordo, proprio il 22 dicembre alle ore 17.30 sarà celebrata una messa in cattedrale presieduta dall’amministratore apostolico di Rossano-Cariati, mons. Giuseppe Satriano. Alle 18.15 si terrà la presentazione del libro “Sulla tua parola”, una raccolta di testimonianze su mons. Cassone. L’appuntamento si concluderà con un momento di preghiera sulla sua tomba. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati.