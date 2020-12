Natale 2020: Gesuiti Scampia, il Centro Hurtado invita a donare i prodotti della cooperativa sociale “La Roccia” per promuovere un’economia attenta a legalità e solidarietà

Agende in vari formati e colori, shopper in tessuto, mascherine, magliette, decorazioni natalizie in stoffa, portachiavi e molto altro. Tutto “fatto@scampia”. In occasione dell’Avvento la cooperativa sociale “La Roccia” del Centro Alberto Hurtado, promosso dai gesuiti a Napoli nel quartiere di Scampia, offre la possibilità di ricevere un pacco di prodotti realizzati nei laboratori di cartotecnica, rilegatoria e sartoria del centro, contribuendo così a promuovere nelle diverse realtà un’economia “altra”, attenta alla giustizia, alla legalità e alla solidarietà.

Il Centro Hurtado è stato fondato da padre Fabrizio Valletti nel 2005. Tre le aree in cui è articolato: un’associazione di volontariato “A.Qua.S” (Associazione Animazione Quartiere Scampia), che opera in ambito preventivo del disagio, a sostegno della formazione, della crescita culturale delle fasce più bisognose della popolazione del quartiere, con l’organizzazione di doposcuola, assistenza alle famiglie, laboratori di musica, biblioteca, caffè letterario, cineforum; un ente di formazione professionale “Ipam” (Istituto Pontano delle arti e dei mestieri) per il recupero della dispersione scolastica e l’inserimento nel mondo del lavoro; la cooperativa “La Roccia”, che ha sviluppato il marchio “fatto@scampia”, che offre lavoro a dieci dipendenti e il tirocinio per i corsi professionali. Tra gli obiettivi futuri lo sviluppo dell’autonomia e della sostenibilità del progetto commerciale della cooperativa.