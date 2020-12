“A Sua Immagine”: 12 e 13 dicembre. Speciale 51 anni di sacerdozio di Papa Francesco con mons. Dario E. Viganò e il regista Daniele Luchetti

Il tempo d’Avvento, i simboli del Natale come il presepe e l’albero, ma anche i 51 anni di sacerdozio di Papa Francesco: sono questi i temi principali delle puntate del 12 e del 13 dicembre di “A Sua Immagine”, il programma di Rai Uno dedicato all’informazione religiosa. Prodotta dalla Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, la trasmissione è firmata da Laura Misiti e Gianni Epifani, alla conduzione Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 12 dicembre alle ore 15 su Rai Uno nello studio di “A Sua Immagine” torna l’appuntamento “Insieme a Papa Francesco” che questa settimana approfondisce i simboli del Natale, “segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile”. Insieme a Lorena Bianchetti si confrontano don Maurizio Patriciello, l’attore Enzo De Caro e l’artigiano Raffaele Scuotto, uno dei maestri del presepe della via-laboratorio San Gregorio Armeno a Napoli. Nel corso della puntata c’è anche il consueto spazio “Le ragioni della speranza”, dedicato al commento del Vangelo della domenica: don Marco Pozza per la terza domenica d’Avvento ci guida alla scoperta della figura di sant’Antonio da Padova.

Ai 51 anni di sacerdozio di Papa Francesco è dedicato il talk domenicale di “A Sua Immagine”, il 13 dicembre in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. Ospiti in studio con Lorena Bianchetti mons. Dario E. Viganò, ordinario di cinema e vice-cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze-Scienze sociali, e il regista Daniele Luchetti, che ha firmato nel 2015 il film e la miniserie “Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente”. Tante nel corso della puntata le testimonianze, i filmati e opere a lui dedicate.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla cattedrale di Albano Laziale (Roma), con la regia tv di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle ore 12, da Piazza San Pietro.