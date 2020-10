Venezuela: San Carlos, sacerdote ucciso per difendere una donna da alcuni rapinatori

Un sacerdote venezuelano, padre José Manuel de Jesús Ferreira, è stato assassinato nella serata di martedì scorso da un gruppo di malviventi. Ne ha dato notizia la diocesi di San Carlos (Stato di Cojedes, nord del Paese). Il sacerdote era appena uscito dal santuario eucaristico di San Giovanni Battista, dove era parroco.

Aveva celebrato la messa davanti a pochi fedeli, come prevedono le attuali disposizioni anti Covid e, nel soccorrere una donna da alcuni rapinatori, è stato raggiunto da un colpo di pistola. “Fino all’ultimo momento padre José Manuel ha fatto del bene e la sua morte non è per sempre, perché sappiamo che saremo resuscitati in virtù del battesimo”, ha detto il vescovo di San Carlos, mons. Polito Rodríguez, celebrando ieri nella cattedrale di San Carlos la messa funebre.