Diocesi: Prato, il 24 ottobre l’ordinazione di quattro nuovi diaconi transeunti

Saranno ordinati diaconi, sabato 24 ottobre, nel duomo di Prato, quattro seminaristi: Massimiliano Ricci, Fulvio Panzi, Carlos Orea Fuentes e Giacomo Aiazzi. Si tratta dell’ultimo “passaggio” prima di diventare sacerdoti. Il rito avrebbe dovuto tenersi lo scorso 4 aprile, ma in quel periodo l’Italia era ancora in lockdown e le Messe con il popolo non potevano essere celebrate. In accordo con il vescovo, mons. Giovanni Nerbini, è stato deciso di rimandare a ottobre l’ordinazione.

La celebrazione si terrà, alle 10, e verrà trasmessa in diretta su Tv Prato. Una scelta che è stata dettata anche dal fatto che a causa delle norme anticontagio del Covid-19 quel giorno la cattedrale sarà aperta alla partecipazione di 200 fedeli che potranno entrare solo su invito, come hanno fatto anche le altre diocesi della Toscana in queste occasioni. “Ci spiace molto, ma la situazione è questa – dicono i quattro futuri diaconi -. Ognuno di noi ha a disposizione cinquanta inviti tra familiari e amici e così abbiamo desiderato la diretta tv, in modo da permettere a più persone possibile di poter vivere insieme a noi, anche se a distanza, questo momento importante del nostro cammino sacerdotale”.