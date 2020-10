Coronavirus Covid-19: sindaco di Palermo a Tv2000, “divieto di stazionamento nel centro storico e nel quartiere Libertà dalle 21 alle 5 del mattino”

“Ho disposto, con un’ordinanza che ho appena firmato, di delimitare un’ampia zona della città: tutto il centro storico di Palermo e il quartiere Libertà-Politeama. In queste zone dalle 21 alle 5 del mattino si può soltanto attraversare ma non si può stazionare”. Lo ha annunciato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ospite del programma ‘Siamo noi’ su Tv2000. “Queste zone – ha spiegato Orlando a Tv2000 – si possono attraversare per raggiungere i ristoranti in regola o le abitazioni. È un’affermazione di un sistema che è più facile da controllare e con le Forze dell’ordine faremo un’operazione di sanzionamento nei confronti di chi staziona non rispettando le distanze”.