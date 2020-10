Diocesi: Molfetta, domani il convegno pastorale in diretta streaming

Si svolgerà domani, venerdì 23 ottobre, dalle 19, in diretta streaming dal Seminario vescovile, il convegno pastorale della diocesi di Molfetta. Sarà trasmesso sul sito e sui canali diocesani Youtube e Facebook con l’intervento del vescovo, mons. Domenico Cornacchia, su “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”. La relazione poi sarà di Vito Mignozzi, preside della Facoltà Teologica Pugliese. La modalità online consente a tutti, senza limiti di numero, di seguire il convegno.

In programma, anche un momento parrocchiale: mercoledì 28 ottobre, ciascun Consiglio pastorale parrocchiale e/o gruppi extraparrocchiali, si riuniranno in condizioni di sicurezza (in presenza o a distanza) per rispondere alla domanda: “come attuare quelle linee programmatiche nella vita della comunità per rendere la parrocchia missionaria?”. Linee programmatiche diocesane che sono state pubblicate su “Luce e Vita” n.30 del 27 settembre 2020.