Ecologia integrale: Fondazione Centesimus Annus, domani il card. Parolin aprirà la conferenza internazionale

“The milestones of the Integral ecology for a human Economy”: è il tema della Conferenza internazionale 2020, organizzata dalla Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice. Si terrà via web su piattaforma Zoom in due momenti, a distanza di una settimana l’uno dall’altro: domani, venerdì 23 ottobre (dalle 14 alle 16.30), e venerdì 30 ottobre (dalle 14 alle 16.30). Quest’anno lo svolgimento dei lavori sarà via web a causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19.

La prima sessione di domani sarà focalizzata su “Governance and Business models”, mentre la seconda di venerdì 30 ottobre si concentrerà “Education and Training”.

Domani, inizieranno i lavori con i discorsi introduttivi di Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice e di Giovanni Marseguerra, coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione. Subito dopo, il segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, guiderà un momento di preghiera e terrà il discorso di apertura dei lavori. A seguire, gli interventi di Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia sul tema “The role of central banks in the post-pandemic to support the sustainable economy”; di Mariya Gabriel, commissario europeo per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e gioventù interverrà su “The action of the European Union”; di Gian Maria Milesi Ferretti, vicedirettore del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale, che si soffermerà sul tema “Economic challenges in the post pandemic”; di Claudio Descalzi, amministratore delegato dell’Eni, che concluderà gli interventi parlando di “What a company working in the energy sector can do”.

Venerdì 30 ottobre, i lavori inizieranno, sempre alle 14; la relazione d’apertura sarà a cura del card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

La sessione proseguirà con l’intervento di mons. Guy-Réal Thivierge, segretario generale della Fondazione Gravissimum Educationis, che farà da moderatore al dibattito fra K.J. Martijn Cremers, professore di Finanza presso il Mendoza College of Business dell’Università di Notre Dame; Annamaria Lusardi, economista; Alessandro Vespignani, fisico ed esperto di epidemiologia computazionale, docente all’Università di Boston. I lavori saranno conclusi da mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione Patrimonio Sede apostolica.