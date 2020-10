Diocesi: Rimini, venerdì 30 ottobre l’Assemblea “per vivere questo tempo con speranza cristiana”

Un’Assemblea per “rilanciare” il cammino diocesano in questo periodo storico così difficile. È l’idea della Diocesi di Rimini che, come anticipato dal vescovo Francesco Lambiasi nella lettera pubblicata a luglio, verrà realizzata venerdì 30 ottobre presso la Sala Manzoni (centro storico riminese, via IV Novembre 37), alle ore 20,45. Un incontro che, però, sarà solo virtuale, a causa delle necessarie misure di sicurezza anti contagio: non è prevista la presenza di pubblico, ma sarà possibile seguire l’evento in diretta televisiva su IcaroTv (canale 91) o in streaming su www.icaroplay.it/icarotv/.

Un’Assemblea che, attraverso testimonianze e riflessioni, rappresenti l’inizio di un percorso per vivere il periodo storico attuale con speranza cristiana. “Si tratta di un momento – spiega don Maurizio Fabbri, vicario generale della diocesi di Rimini, che sarà presente alla serata assieme al vescovo – per ritrovarci come Chiesa diocesana, per attingere coraggio e alimentare la speranza nell’abitare ‘questo tempo’, che ha messo alla prova tante nostre certezze e consuetudini, ma insieme ci sollecita a valorizzare i ‘germogli’ di vita che stanno emergendo nelle nostre realtà ecclesiali. Ci sono, infatti, persone e realtà che non si sono abbattute ma si sono lasciate ‘interrogare’ e hanno messo in campo creatività e coraggio. Vogliamo condividere la fatica e la precarietà che le nostre comunità ecclesiali stanno vivendo a causa dell’epidemia, perché non si sentano abbandonate a se stesse ma sostenute e incoraggiate dall’essere parte della stessa Chiesa diocesana”. Sono invitati, in modo particolare, i membri del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio presbiterale, del Consiglio diaconale, degli Uffici pastorali e del Coordinamento Istituti religiosi, ma l’incontro è aperto a chiunque desideri partecipare.