Diocesi: Acerra, domani il vescovo Di Donna rivolge dai social “una parola amica” per “incoraggiare a guardare il futuro con speranza”

In questo momento di complicata ripresa delle attività consuete, il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna, desidera rivolgere una “parola amica” che” incoraggi a guardare il futuro con speranza”. E lo fa, si legge in una nota della diocesi, “a poche ore da quello che con un termine certamente poco felice è stato chiamato il ‘coprifuoco’, in vigore alle ore ventitré di domani in Campania”. E proprio domani, alle ore venti, il messaggio del vescovo di Acerra sarà mandato in onda sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della diocesi e sulla pagina Facebook di “Giornale Tablo”.

In un tempo di incertezza a causa della permanente emergenza sanitaria, mons. Di Donna si rivolgerà ai fedeli e a tutti gli uomini di buona volontà delle città della diocesi, “con l’invito a guardare al tempo presente con fiducia, attenendosi con rigore alle prescrizioni vigenti e imposte dall’emergenza sanitaria, ma senza cedere alla tentazione dell’immobilismo, per cogliere non solo le ‘difficoltà’, ma anche le ‘opportunità’ che questo tempo della storia, come ogni altro, presenta”.