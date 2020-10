Diocesi: Prato, don Andrea Cerretelli positivo al Covid-19. Chiesa e ambienti parrocchiali di Galcetello saranno sanificati

Don Andrea Cerretelli, parroco dell’Immacolata Concezione a Galcetello, in diocesi di Prato, è positivo al coronavirus Covid-19. Ne dà notizia la diocesi spiegando che “questa mattina è arrivato il risultato del tampone effettuato dal sacerdote nella giornata di martedì. Come da prescrizioni Asl per lui è scattato immediatamente l’isolamento, mentre, in accordo con la Curia, il vice parroco don Simon Areji si è messo in quarantena fiduciaria”.

La Curia diocesana di Prato e la parrocchia di Galcetello si stanno organizzando per sanificare la chiesa e gli ambienti parrocchiali di via Malaparte. “L’intenzione – prosegue la nota – è quella di aprire la chiesa al pubblico per la celebrazione feriale a partire da domani. La celebrazione delle messe feriali e festive sono garantite, la Curia sta già provvedendo a trovare dei sacerdoti in sostituzione del parroco e del vice parroco”.

Don Cerretelli è il secondo parroco della diocesi di Prato ad aver contratto il Coronavirus. Prima di lui, due settimane fa, era risultato positivo don Carlo Geraci, parroco di Santa Maria della Pietà e direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. “Le condizioni di salute di don Geraci sono buone, è in attesa di fare un nuovo tampone dopo quello che lo scorso 8 ottobre ha dato esito positivo dando così inizio al suo isolamento in canonica”, conclude la diocesi.