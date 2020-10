Prevenzione abusi: Madrid, corso di formazione on line rivolto a tutti gli operatori pastorali

Un corso di formazione online sulla prevenzione e l’assistenza alle vittime di abusi: è il progetto “Repara”, lanciato a gennaio di quest’anno dall’arcidiocesi di Madrid per il riconoscimento, la prevenzione, la cura e la riparazione degli errori commessi nei confronti vittime di abusi e violenza. E’ organizzato dalla Scuola diocesana per evangelizzatori ed è rivolto a parrocchie, animatori e catechisti dell’infanzia e della giovinezza, movimenti e gruppi educativi. L’obiettivo, spiega una nota dell’arcidiocesi, è fare in modo che “in tutti gli spazi diocesani ci siano agenti pastorali o responsabili che abbiano seguito questa formazione” per una “garanzia di proattività nella prevenzione degli abusi e nella cura delle vittime, per aiutare ad alleviarne le conseguenze”. Il corso, che si svolgerà in tre moduli nel 2021, sarà presentato domani, 23 ottobre, alle ore 18, durante un incontro virtuale sul sito del Progetto Repara.