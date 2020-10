Cyberbulllismo: “Guida per Genitori”, al via un progetto in 450 scuole del Lazio

“I bambini non nascono bulli, ma viene insegnato loro ad esserlo”. In questa semplice frase, sono sintetizzati tutti gli obiettivi di Guida per Genitori, associazione senza fini di lucro, che vuole offrire un supporto concreto a insegnanti, famiglie e ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado presenti sul territorio regionale. Il progetto “Il cyberbullo può uccidere… Il sexting-tomane strappa l’anima. Non fornirgli armi per farlo!” è risultato vincitore di un Bando della Regione Lazio e parte oggi in 450 scuole. “Lo scopo – informano i promotori dell’iniziativa – è fornire sostegno ai docenti attraverso un’area loro dedicata contenente materiali per effettuare lezioni specifiche, facendo svolgere un quiz conoscitivo ai ragazzi con risultato immediato online e la possibilità di effettuare domande al Centro di Ascolto via email con risposte nell’arco delle 24h da parte di specialisti della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (Sima)”. A disposizione dei genitori, un’area loro dedicata con informazioni sul cyberbullismo, sul sexting e sulla prevenzione. I ragazzi avranno anche la possibilità di scaricare un form per denunciare in perfetto anonimato casi di bullismo da depositare in un Box messo a disposizione dalla scuola.