Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani requiem per Peter Zelger

Il periodo del lockdown ha impedito di dare l’ultimo saluto collettivo anche ai sacerdoti diocesani deceduti tra marzo e aprile scorsi. Il vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser ha pertanto deciso di celebrare in queste settimane nelle parrocchie interessate le Messe per i presbiteri defunti. Domani, 23 ottobre, alle 19 nel duomo di Bressanone – informa la diocesi – è previsto il requiem comunitario in memoria del canonico Peter Zelger, deceduto il 24 marzo scorso. Zelger era stato tra l’altro segretario del Sinodo diocesano (1969-73), in seguito direttore dell’Ufficio stampa e dell’Ufficio pastorale, prevosto del Duomo di Bressanone, rettore spirituale dell’Accademia Cusanus, vicepresidente di Athesia.