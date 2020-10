Diocesi: Napoli, il card. Sepe dispone che per il rito delle esequie dei malati di Covid valgano le misure già adottate nei mesi scorsi

“Il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, tenuto conto che purtroppo ancora si muore per Covid e in misura crescente, ritiene opportuno sottolineare che, per il rito delle esequie, valgono le misure già adottate nei mesi scorsi”. Lo rende noto oggi la diocesi, precisando che, di conseguenza, “per le esequie di coloro che muoiono nelle strutture ospedaliere vale esclusivamente l’intesa tra autorità sanitaria e le famiglie interessate. Alla benedizione delle salme provvede il cappellano ospedaliero, per come possibile. Per i malati di Covid che muoiono in casa, il parroco, il presbitero o il diacono incaricato procederà alla benedizione della salma sotto l’edificio abitativo del defunto o al cimitero”.

Intanto, atteso il diffondersi dell’epidemia da Covid e tenuto conto della consistente frequentazione quotidiana dell’edificio curiale di Largo Donnaregina, il cardinale arcivescovo ha disposto che si proceda ad una nuova sanificazione di tutti gli ambienti. Di conseguenza, tutti gli Uffici restano chiusi a partire da domani 23 ottobre e il personale continuerà a lavorare da casa. Tutte le persone, che hanno motivo di contattare i vari Uffici, possono telefonare al numero 081 557 41 11, per avanzare richiesta e ottenere opportuna informazione o appuntamento.