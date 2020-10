Lavoro: Acli Roma, domani inaugurazione della mostra fotografica “In che lavoro siamo?!”

Domani, venerdì 23 ottobre, alle ore 10.30, presso il Mercato Testaccio a Roma, (via Galvani 108), verrà inaugurata la mostra fotografica “In che lavoro siamo?!” promossa dalle Acli di Roma e realizzata grazie alle 43 immagini raccolte in occasione della quinta edizione del concorso “Fotosocial”. La mostra, si legge in comunicato diffuso oggi, mette al centro il tema del “lavoro dignitoso, soprattutto in un momento così drammatico in cui la pandemia sanitaria si è trasformata in crisi sociale e del lavoro che ha colpito particolarmente le fasce più fragili quelle dalle basse tutele e i bassi salari”. La mostra propone uno sguardo a 360 sul mondo del lavoro tra luci e ombre, tra i valori e le insidie, mettendo in evidenza il “forte contrasto” che c’è tra gli stralci estratti da pietre miliari del lavoro dignitoso dalla Costituzione alla Dottrina Sociale della Chiesa, dallo Statuto dei Lavoratori alla Laudato Si’, che raccontano il mondo del lavoro per come dovrebbe essere, e le storie di lavoratori spesso difficili e incerte, raccolte e raccontate dai pannelli dello storytelling che invece lo raccontano per come troppo spesso si presenta. L’iniziativa si svolge nell’ambito della VI edizione dell’Ottobrata Solidale, tradizionale kermesse promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall’Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale, del Vicariato di Roma.