Esorcismo: Ist. Sacerdos e Gris, sospesa la “XV edizione Corso sull’esorcismo e preghiera di liberazione”

Tenendo conto dell’incremento costante della curva dei contagi e delle nuove norme di contenimento del virus previste dall’ultimo Dpcm in vigore dal 19 ottobre, l’Istituto Sacerdos e il Gris hanno deciso di sospendere il corso sull’esorcismo e preghiera di liberazione che si sarebbe dovuto tenere a Roma dal 26 al 31 ottobre p.v. In un comunicato gli organizzatori informano che “visto il valore didattico scientifico del corso, il coinvolgimento dei docenti, partecipanti e media verrà proposto un corso riformulato per la versione on line (con modalità e date da comunicare), con la speranza di avere il noto corso presenziale nella prossima primavera. Sabato 31 ottobre (dalle ore 14 alle ore 15.30) è prevista la presentazione del “Progetto di ricerca sul ministero dell’esorcismo nella Chiesa cattolica” in Italia, Svizzera cantone italiano, Spagna, Regno Unito e Irlanda del sud realizzata dall’Istituto Sacerdos in collaborazione con il Gris e l’università di Bologna; la modalità di presentazione sarà on line, e potranno partecipare solo gli iscritti al corso che ne daranno comunicazione entro il 28 ottobre alla mail: istitutosacerdos@upra.org.