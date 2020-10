Papa Francesco: nomina mons. Olivier de Germay vescovo di Lione

Il Papa ha nominato arcivescovo metropolita di Lione mons. Olivier de Germay, finora vescovo di Ajaccio. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. de Germay è nato il 18 settembre 1960 a Tours, nell’arcidiocesi omonima. Dopo gli studi primari e secondari, è entrato nel Liceo militare a La Flèche e poi nella Scuola speciale militare di Saint-Cyr-Coëtquidan, terminando i corsi con il diploma di Ingegnere ed il grado di Capitano. Entrato in Seminario nel 1991, ha frequentato il corso propedeutico ed il primo ciclo nel Seminario di Paray-le-Monial; il secondo ciclo nel seminario universitario Pio XI e all’Institut Catholique di Toulouse. Inviato a Roma presso il Seminario Francese, ha conseguito la licenza in Teologia morale presso l’Istituto Giovanni Paolo II della Pontificia Università Lateranense. È stato ordinato sacerdote il 17 maggio 1998 per l’arcidiocesi metropolitana di Toulouse. Ha ricoperto i seguenti incarichi ministeriali: vicario a Castanet Tolosan e cappellano diocesano delle Guide di Francia (1999-2001); parroco dell’ensemble parrocchiale di Catenet (2001-2003); decano della zona di Banlieues-Sud di Toulouse (2003-2006); parroco dell’ensemble parrocchiale di Beauzelle (2006-2012); vicario episcopale per la zona periferica di Toulouse (2004-2012); professore di Teologia sacramentale e della famiglia presso l’Institut Catholique di Toulouse (2008-2012); assistente del Servizio diocesano della pastorale familiare (2010-2012). Il 22 febbraio 2012 è stato nominato vescovo di Ajaccio e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 14 aprile successivo. In seno alla Conferenza dei vescovi di Francia è membro del Consiglio per i movimenti e le associazioni di fedeli.