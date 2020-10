Giro d’Italia: Cernusco sul Naviglio, il Fatebenefratelli accoglierà la carovana rosa per la partenza della crono conclusiva

Domenica 25 ottobre, in occasione della crono conclusiva del Giro d’Italia 2020, il Centro Sant’Ambrogio-Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio ospiterà la carovana rosa. La “prova contro il tempo”, ultima frazione della corsa ciclistica che ha attraversato il nostro Paese, partirà proprio dal Fatebenefratelli per arrivare in piazza Duomo, a Milano. “Voglio ringraziare a nome di tutto il Centro e della Curia provinciale il sindaco, Ermanno Zacchetti, ed Rcs per averci fatto il grande regalo di ospitare la carovana del Giro d’Italia che partirà proprio da Cernusco nella sua cronometro conclusiva”, ha affermato il direttore del Centro Sant’Ambrogio-Fatebenefratelli, Lorenzo Guzzetti. “Dopo tutti questi mesi difficili e in previsione di un lungo e complesso inverno, avere l’opportunità di vivere una giornata diversa e di festa sarà davvero emozionante”, ha proseguito, sottolineando che “visto anche il momento critico che stiamo vivendo ci atterremo scrupolosamente a tutte le norme sanitarie regionali e dettate anche dalla nostra direzione medica; questo però non guasterà quella domenica l’aria di festa seppur ‘distanziati’”. Il direttore del Centro che assiste i pazienti psichiatrici ha anche assicurato che “il grande segno di attenzione che ci è stato rivolto cercheremo di restituirlo al meglio attraverso il nostro carisma dell’ospitalità. Saranno tutti benvenuti qui al Fatebenefratelli”.