Giuseppe Toniolo: Pieve di Soligo, nel duomo una mostra di foto storiche vicino alla tomba

Rimarrà visibile al pubblico fino alla fine di ottobre la mostra di foto storiche Munari allestita nella parte finale della navata di destra del duomo di Pieve di Soligo, presso la tomba del beato Giuseppe Toniolo. Inaugurata nell’ambito delle manifestazioni del Festival della Dottrina sociale di Pieve di Soligo e della diocesi di Vittorio Veneto, fa memoria della grande processione di popolo che poco più di ottant’anni – esattamente il 30 settembre 1940 – accompagnò in preghiera e devozione il trasporto della salma del Toniolo dal cimitero di Pieve di Soligo all’allora chiesa arcipretale, dove venne inumata in una nicchia del muro adiacente il sepolcro marmoreo.

La mostra si compone di due grandi bacheche: l’accesso muove dalla porta d’ingresso sino alla prossimità della tomba. Nella prima, è presentata una serie di fotografie che ritraggono l’imponente corteo che attraversò le vie e le piazze cittadine di Pieve, guidato dal card. Amodeo Giovanni Piazza, allora patriarca di Venezia, da numerosi vescovi e trecento sacerdoti, con picchetto militare e rappresentanze delle varie associazioni cattoliche con labari e gagliardetti.

Nella seconda bacheca, invece, le istantanee sono più recenti: sono riferite innanzitutto al 20 settembre 2011, data della cerimonia di esumazione e traslazione della salma in vista della ricognizione medica. Quindi, al 7 ottobre 2011, giorno dell’evento solenne di trasporto del reliquiario da parte dei giovani di Azione Cattolica della diocesi nella tomba nel duomo di Pieve. Infine, al 6 giugno 2012, con la solenne concelebrazione eucaristica di ringraziamento per la beatificazione del Toniolo, avvenuta il 29 aprile dello stesso anno nella basilica di San Paolo fuori le mura, a Roma, e la messa a Pieve presieduta dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia.