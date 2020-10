Economia: Fond. Centesimus Annus, 23 e 30 ottobre Conferenza internazionale su “ecologia integrale per un’economia umana”

È dedicata al tema: “The milestones of the Integral ecology for a human Economy” la Conferenza organizzata dalla Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice per il 2020. A causa dell’emergenza sanitaria in corso – informano i promotori – si terrà via web su piattaforma Zoom in due momenti a distanza di una settimana l’uno dall’altro: venerdì 23 ottobre (dalle 14.00 alle 16.30) e venerdì 30 ottobre (dalle 14.00 alle 16.30). Domani alle 14 inizieranno i lavori con i discorsi introduttivi di Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice e di Giovanni Marseguerra, coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione. Subito dopo il videomessaggio del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. A seguire gli interventi dei relatori internazionali: il primo lo pronuncerà Francois Villeroy de Galhau, Governatore Banca di Francia. Seguiranno gli interventi di Mariya Gabriel, Commissario europeo per l’innovazione, ricerca, cultura, istruzione e gioventù; Gian Maria Milesi Ferretti, vicedirettore del Dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale e Claudio Descalzi, amministratore delegato dell’Eni. Venerdì 30 ottobre, alle 14, il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, terrà la relazione di apertura. Interverranno K.J. Martijn Cremers, professore di Finanza presso il Mendoza College of Business dell’università di Notre Dame; Annamaria Lusardi, economista, e Alessandro Vespignani, fisico ed esperto di epidemiologia computazionale, docente all’università di Boston. I lavori saranno conclusi da mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa.