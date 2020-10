Infanzia: Save the Children, la Serie A scende in campo per proteggere i bambini

La Serie A scende in campo al fianco di Save the Children per aiutare i bambini in povertà, che hanno visto peggiorare le loro condizioni di vita a causa del Covid-19. “Anche in Italia – denuncia l’organizzazione – le conseguenze del virus sono drammatiche: già prima del Covid i bambini in povertà assoluta – senza lo stretto necessario per vivere dignitosamente – erano oltre un milione. Oggi questo numero potrebbe essere raddoppiato. È necessario intervenire subito e con decisione per prevenire e contenere le conseguenze di questa pandemia sui bambini e garantire loro un futuro”. Per questo Save the Children ha lanciato la campagna “Proteggiamo i bambini”, per stare al loro fianco in Italia e nel mondo. Da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre, tutte le squadre della Serie A Tim scenderanno in campo per supportare Save the Children, invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione attraverso un sms o una chiamata da telefono fisso al 45533 per dare un futuro ai bambini. La campagna vede ancora una volta coinvolti in prima fila gli allenatori, tra gli altri: Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Paulo Fonseca, Giampiero Gasperini, Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Andrea Pirlo, Claudio Ranieri, Luciano Spalletti. A sostegno dell’iniziativa anche l’ex maglia rosa Damiano Cunego dal palco Rai al Giro d’Italia e il mondo E-Sport.