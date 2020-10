Diocesi: Andria, domani la Giornata per la custodia del Creato sarà on line

Alla luce delle indicazioni contenute nell’ultimo Dpcm relative ai momenti pubblici nella forma di convegno o congresso, la Giornata diocesana per la custodia del Creato, promossa dagli Uffici pastorali della diocesi di Andria – pastorale sociale, del lavoro e della salvaguardia del creato; pastorale della salute; ecumenismo e dialogo interreligioso e Caritas diocesana – e programmata per domani, 23 ottobre, alle ore 19, presso l’Opera diocesana “Giovanni Paolo II”, sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube, sulla pagina Facebook dell’Ufficio di pastorale sociale e su quella della diocesi di Andria. Lo comunica la diocesi, con l’invito “a saper cogliere, attraverso questa modalità, una opportunità formativa e di approfondimento della dottrina sociale della Chiesa riguardante il Creato”.