Diocesi: Roma, sabato al Laterano il card. Angelo De Donatis ordina diaconi otto seminaristi

Si terrà sabato prossimo, 24 ottobre, alle ore 17.30, nella basilica di San Giovanni in Laterano la messa con le ordinazioni diaconali di otto seminaristi, che sarà presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Tra questi, uno si sta formando nel Seminario della Madonna del Divino Amore, due studiano al Collegio diocesano Redemptoris Mater e cinque al Pontificio Seminario Romano Maggiore. La celebrazione – informa la diocesi – sarà animata dal Coro della diocesi di Roma diretto da mons. Marco Frisina. Sarà trasmessa in diretta su Telepace (canale 73 e 214 in hd, 515 su Sky) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. Al Seminario del santuario di Castel di Leva appartiene Mateus Henrique Atide Da Cruz. Ha una impronta missionaria, invece, il Collegio Redemptoris Mater, da cui vengono Riccardo Cendamo e Samuel Piermarini. Nel Pontificio Seminario Romano Maggiore studiano invece cinque ordinandi diaconi: George Bogdan, Salvatore Marco Montone, Manuel Secci, Diego Armando Barrera Parra, Giorgio De Iuri.