Libia: arrivata a Bengasi dalla Puglia una statua della Madonna del Sacro Cuore. Per il vescovo Overend Rigillo è “un piccolo miracolo”

Una statua della Madonna del Sacro Cuore destinata ad una chiesa di Bengasi è arrivata in Libia dopo un lungo viaggio da Lecce, passando per Malta e Tripoli. “Un piccolo miracolo è successo in questi giorni”, racconta mons. Sandro Overend Rigillo, vicario apostolico di Bengasi, città nella regione orientale della Cirenaica, esprimendo la sua gioia per un evento che in Italia sarebbe normale ma in un Paese musulmano, con tanta burocrazia, rappresenta un momento eccezionale. “Per noi e un segno di incoraggiamento e di protezione di Maria – precisa al Sir il vescovo maltese –. A Bengasi siamo molto rispettati dalle autorità e dalla popolazione ma la Madonna è cristiana”.



