Giornata mondiale rifugiato: Cariati, oggi una mostra sull’integrazione e la memoria migrante

“Radici nel domani”. Questo il tema dell’evento che si svolgerà questa sera a Cariati (Cs) in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. L’iniziativa, promossa da Progetto Sai del Comune di Cariati (Cs) e Progetto-36 Sarepta Msna, si svolgerà dalle 19 presso il Prog-36 M.i.f.a. (ex Seminario arcivescovile). Nel corso dell’incontro sarà illustrata l’opera pittorica “Radici nel domani” dell’artista Mauro Benvenuto, dedicata ai temi dell’integrazione e della memoria migrante. Per l’occasione l’artista esporrà dei dipinti che illustrano la vita quotidiana della gente di Calabria nella metà del secolo scorso. Sono previsti interventi degli ospiti e apertura della mostra d’arte, con lavori di artisti del territorio e dei giovani accolti nei progetti Sai. In programma anche l’esposizione fotografica “Volti di donna”, dedicata alle storie e ai percorsi di resilienza femminile. L’iniziativa è realizzata in collaborazione, fra gli altri, con Agorà Kroton Cooperativa sociale, Sistema accoglienza integrazione e Comune di Cariati.

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