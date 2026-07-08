Infanzia e adolescenza: Unicef e Distretto 2080 del Rotary International firmano protocollo di intesa

(Foto Unicef)

Realizzare attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e raccogliere fondi per i programmi dell’Unicef. Sono questi i temi del protocollo d’intesa firmato ieri, a Roma, tra Unicef Italia e Distretto 2080 Rotary International. Il protocollo ha l’obiettivo di sviluppare una collaborazione tra i due enti, attraverso le rispettive articolazioni locali, nelle regioni Lazio e Sardegna. In particolare, il protocollo prevede di promuovere attività di sensibilizzazione e iniziative sui temi della salute materna e di quella infantile, la promozione della cultura ispirata alla pace, protezione dell’infanzia e inclusione sociale, programmi nutrizionali, lotta alla violenza di genere. Ma anche favorire l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e progetti, sia a livello nazionale che di altre regioni, che prevedano il coinvolgimento di professionisti esperti inerenti alle tematiche dell’infanzia e dell’adolescenza. “La firma di questo protocollo rafforza la nostra storica collaborazione con il Rotary – ha dichiarato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia – e quindi grazie al sostegno del Distretto 2080 del Rotary International riusciremo a sensibilizzare quante più persone sulle problematiche che riguardano l’infanzia e raccogliere fondi per garantire loro aiuti e sostengo. Sono certo che daremo vita ad una sinergia forte e allo stesso tempo ambiziosa come si richiede per la valorizzazione e la concretizzazione di azioni per i diritti delle bambine e dei bambini italiani e del mondo”.