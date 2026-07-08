Diocesi: Pozzuoli, domani semifinale del contest musicale per il Festival della Terra al Teatro Troisi di Napoli

Giovedì 9 luglio, nel Teatro Troisi di Napoli, a Fuorigrotta, si svolgerà la semifinale live del contest musicale per giovani nell’ambito del Festival della Terra, organizzato dall’Ufficio diocesano per la cura del Creato e del territorio di Pozzuoli, in sinergia con la Pastorale del lavoro delle diocesi di Pozzuoli e di Ischia, la Pastorale giovanile, la Fondazione Domenico Cirillo, il Consorzio Medina, parrocchie, enti locali e realtà del Terzo Settore.

Il Festival è organizzato in sinergia con la Fondazione Campania Welfare, presidente Antonio Marciano, il Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Napoli, presiedente Umberto Cristadoro e direttore Giovanna De Rosa, la X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, presidente Carmine Sangiovanni. È possibile assistere alla semifinale live, che si svolgerà dalle ore 18.45 alle 21 nel Teatro Troisi, grazie alla disponibilità di Pino Oliva. Ingresso gratuito.

È preferibile prenotarsi: https://www.eventbrite.it/e/semifinale-contest-musicale-festival-della-terra-tickets-1993028259174.

Il contest, curato dal brand Nomea, totalmente gratuito, è stato riservato a giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni (singoli o formazioni fino al trio), divisi nelle categorie Young (15-19 anni) e Best Singer (20-30 anni). È stata realizzata una prima selezione digitale dei contributi video inviati tramite la piattaforma del festival. Nella serata al Troisi verranno scelti i giovani che potranno accedere alla finale che si svolgerà all’interno del Festival della Terra, previsto nel Parco San Laise a Bagnoli il 3 ottobre. Info: www.festivaldellaterra.com.

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