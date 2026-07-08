Beni confiscati: Casapesenna, un Centro benessere animali e un Caseificio sociale per reinserimento lavorativo donne vittime di violenza

Venerdì 10 luglio saranno inaugurati a Casapesenna (Ce) due beni confiscati alla criminalità organizzata e restituiti alla collettività. A partire dalle ore 10 si terrà l’apertura del Centro per il benessere degli animali domestici e, a seguire, del Caseificio sociale – Centro polifunzionale con laboratorio artigianale per la produzione di mozzarella di bufala campana.

Il primo intervento riguarda il Centro per il benessere degli animali domestici, realizzato in via Limitone, IV traversa, località Monte della Taglia, su un’area di circa 750 metri quadrati confiscata ad Alfredo Zara, devastata da atti vandalici dopo la confisca.

Nel 2021 il Comune di Casapesenna ha affidato ad Agrorinasce la gestione dell’intervento di recupero del bene, destinandolo alla realizzazione di una struttura dedicata all’accoglienza e al benessere degli animali domestici, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno dell’abbandono e offrire un nuovo servizio alla comunità.

Il progetto, del valore complessivo di 513.274,72 euro, è stato finanziato con risorse statali destinati al recupero dei beni confiscati affidati alla gestione del commissario straordinario del Governo per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che opera presso il Ministero dell’Interno. Dopo il completamento dei lavori, è stata affidata la gestione del Centro, attraverso una manifestazione di interesse, all’Anpaa – Associazione nazionale protezione ambiente e animali.

La seconda inaugurazione, quella del Caseificio sociale – Centro polifunzionale con laboratorio artigianale per la produzione di mozzarella di bufala campana, riguarda un immobile di circa 500 metri quadrati, disposto su due livelli e situato in Corso Europa, confiscato a Raffaele Capaldo, parente del capoclan Michele Zagaria. L’edificio, anche questo gravemente danneggiato da atti vandalici dopo la confisca, è stato affidato nel 2017 dal Comune di Casapesenna ad Agrorinasce affinché ne curasse la progettazione, il recupero e la valorizzazione per finalità sociali.

Agrorinasce ha progettato un mini-caseificio con punto vendita e area degustazione, destinato anche all’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza. L’intervento, finanziato dalla Regione Campania con risorse del Por Campania 2014-2020 e fondi regionali per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro. La procedura di assegnazione della gestione è stata curata da Agrorinasce e affidata alla cooperativa sociale Raggio di Sole, che ha sviluppato il progetto insieme a partner sociali e ha ottenuto ulteriori finanziamenti dalla Regione Campania destinati alle cooperative impegnate nella gestione dei beni confiscati. Un avvio delle attività complesso per la trasformazione di un bene privato in un piccolo opificio artigianale, ma oggi il laboratorio per la produzione della mozzarella di bufala campana e il punto vendita sono già operativi, mentre è in fase di attivazione il punto ristoro, il cosiddetto “bar della mozzarella”.

“Luoghi un tempo simbolo del potere della criminalità organizzata diventano oggi spazi di produzione, inclusione sociale, servizi e solidarietà, capaci di generare lavoro, sviluppo e nuove opportunità per il territorio, riaffermando il valore della legalità attraverso azioni concrete”, dice Maria Antonietta Troncone, presidente di Agrorinasce.

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