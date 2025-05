Ue-Giappone: Tokyo, rafforzato il partenariato tecnologico e digitale. Virkkunen: “Reale peso economico”

(Bruxelles) Unione europea e Giappone hanno tenuto oggi a Tokyo il loro terzo Consiglio di partenariato digitale “per rafforzare la cooperazione tecnologica e digitale tra Ue27 e Giappone”. Il Consiglio è stato copresieduto da Henna Virkkunen, vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, insieme a Masaaki Taira, ministro per la trasformazione digitale, Masashi Adachi, ministro di Stato degli affari interni, e Shinji Takeuchi, viceministro dell’economia. Virkkunen commenta: “Oggi a Tokyo abbiamo rafforzato il già solido partenariato digitale Ue-Giappone. Approfondire il nostro lavoro sulle tecnologie chiave per garantire la reciproca competitività è ora più importante che mai. Questo partenariato strategico ha un reale peso economico sia per l’Unione che per il Giappone”. “Di fronte alle attuali incertezze geopolitiche globali”, l’Ue e il Giappone hanno ribadito “la crescente importanza” del loro partenariato. Riconoscono la necessità di “rafforzare la propria competitività e promuovere un approccio basato sui valori alla governance digitale globale”. Inoltre, mirano a rafforzare la propria sicurezza economica “promuovendo la resilienza nelle tecnologie digitali critiche”. Domani, Virkkunen e il ministro giapponese Minoru Kiuchi firmeranno una “lettera d’intenti” sulla tecnologia quantistica per rafforzare la cooperazione nella scienza e nella tecnologia quantistica. Il quarto Consiglio di partenariato digitale è previsto per il 2026 a Bruxelles.

