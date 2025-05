Meeting Francescano del Mediterraneo: Palermo, dal 16 al 18 maggio riflessione, dialogo e azione

Sarà Palermo ad accogliere la quarta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo in programma dal 16 al 18 maggio prossimo. Una iniziativa organizzata dall’Ordine Francescano Secolare (Ofs) e dalla Gioventù Francescana di Sicilia (Gi.fra) e che radunerà l’intero popolo francescano non solo siciliano ma proveniente anche da alcune fraternità del resto d’Italia. Il tema scelto per il Meeting è “Connessi – Un eco di pace nel Mediterraneo”. “Connessi” è non solo la parola che da quattro anni accompagna la manifestazione ma un vero e proprio intento, mentre l’idea dell’“eco di pace che si diffonde nel Mediterraneo” vuole esprimere le tre dimensioni essenziali legate alla spiritualità francescana – ecologia, dialogo e pace – per tradurle nelle sfide contemporanee che ci troviamo ogni giorno ad affrontare. Il meeting, organizzato in collaborazione con l’arcidiocesi di Palermo, la Pontificia Facoltà di Sicilia, il Comune di Palermo e le famiglie francescane religiose, si svolgerà ai piedi della cattedrale – che diventerà un vero e proprio villaggio francescano – e in tutta la zona limitrofa.

Il programma prevede incontri con personaggi di rilievo, dibattiti – su sostenibilità, dialogo intergenerazionale, impegno comune e condiviso per una leadership mediterranea nel segno della pace, comunicazione -, laboratori e workshop, ma anche spettacoli, attività artistiche interattive e una grande festa con tutti i popoli che abitano la terra di Sicilia e con i Consolati che a Palermo li rappresentano. A corollario tantissime iniziative: dal caffè francescano, ai libri di carta da sfogliare o da incontrare, viventi, per conoscere storie ed esperienze; dallo spazio creativo in piazza alla radio che esce dagli studi e vive il Meeting tra la gente. Insomma sarà data a tutti la possibilità di incontrare, conoscere, scoprire, sapere, riflettere, pregare, provare, progettare, assistere e degustare. Insomma di vivere un’esperienza di fraternità, dialogo e pace a tutto tondo e a misura di tutti, anche delle famiglie, che potranno contare su un Meeting giustapposto a misura di bambini. Nel cuore del Meeting due altri importanti eventi: sabato sera la consegna del Premio San Ludovico e delle menzioni speciali e domenica la Festa del Sì della Gioventù Francescana di Sicilia pronta ad invadere di allegria e di colore la Cattedrale e tutta la via che la collega ai quattro canti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /